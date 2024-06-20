Гори, гори ясно! Почему на Украине началась «эпидемия» поджогов

У власть предержащих «нэзалэжной» нарисовалась очередная проблема. Доведенные до края ее жители озверели настолько, что в массовом порядке взялись за спички – и пошли пускать «красного петуха» направо и налево.
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