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Песков: Макрон не запрашивал телефонный разговор с Путиным

Песков: Макрон не запрашивал телефонный разговор с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон не запрашивал телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ....
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14 час.
Влад Владимиров
Тем самым Макрон так подтвердил там свою роль вассала... Он же всегда, увы, на побегушках...И ничего сам там давно уж не решает.  На ролях Табаки он ввязывается во все скандалы постоянно... Как здравомыслящий лидер своей нации он ничего из себя не представляет.
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13 час.

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