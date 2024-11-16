Президент Франции Эммануэль Макрон не запрашивал телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
Песков: Макрон не запрашивал телефонный разговор с Путиным
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ВМ
Владимир Моргунов
СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ....
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14 час.
Влад Владимиров
Тем самым Макрон так подтвердил там свою роль вассала... Он же всегда, увы, на побегушках...И ничего сам там давно уж не решает. На ролях Табаки он ввязывается во все скандалы постоянно... Как здравомыслящий лидер своей нации он ничего из себя не представляет.
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13 час.
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