Песков: Макрон не запрашивал телефонный разговор с Путиным

Влад Владимиров

Тем самым Макрон так подтвердил там свою роль вассала... Он же всегда, увы, на побегушках...И ничего сам там давно уж не решает. На ролях Табаки он ввязывается во все скандалы постоянно... Как здравомыслящий лидер своей нации он ничего из себя не представляет.