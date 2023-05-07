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Toyota официально презентовала спортивный хэтчбек Crown Sport

Toyota официально презентовала спортивный хэтчбек Crown Sport

Компания Toyota официально презентовала 5-дверный хэтчбек Crown в версии Sport. Появление данной модификации открыло новые возможности, в возрождённую линейку вошёл ещё один «гибрид», а первый – Crossover, относится к популярному SUV-cегменту.

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