Toyota официально презентовала спортивный хэтчбек Crown Sport

Компания Toyota официально презентовала 5-дверный хэтчбек Crown в версии Sport. Появление данной модификации открыло новые возможности, в возрождённую линейку вошёл ещё один «гибрид», а первый – Crossover, относится к популярному SUV-cегменту.
Компания Toyota официально презентовала 5-дверный хэтчбек Crown в версии Sport. Появление данной модификации открыло новые возможности, в возрождённую линейку вошёл ещё один «гибрид», а первый – Crossover, относится к популярному SUV-cегменту.
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