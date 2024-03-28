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Павлович и Волков проведут поединок в UFC

Павлович и Волков проведут поединок в UFC

В UFC в июне пройдет мегафайт российских тяжеловесов. Глава UFC Дэна Уайт сообщил, что 22 июня, на турнире лиги в Саудовской Аравии состоится крупное противостояние в тяжелом весе, в котором встретятся два россиянина — Сергей Павлович и Александр Волков.

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