Реинкарнация МиГ-25

Одним самых неприятных сюрпризов для вооружённых сил Украины (ВСУ) стало появление у Российских Военно-воздушных сил (ВВС) унифицированных модулей планирования и коррекции (УМПК), превращающих обычные свободнопадающие авиабомбы в высокоточные боеприпасы.
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