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Закон, порядок, государство

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В Забайкальском крае полицейские установили причастность местного жителя к хищению электроэнергии

Злоумышленник незаконно потребил электрическую энергию на сумму более трех миллионов рублей. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с сетевой организацией, установлен гражданин, который незаконно подключился к электросети.

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