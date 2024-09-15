«Царьград»: Украина получила от ракет РФ ночь огня после атаки на Москву

После массированного налета украинских беспилотников на Москву, Украина получила ответной атаку от российских ракет «Искандер» и «Кинжал», которая принесла огненную ночь, в ходе которой пылали аэродромы, склады топлива и техники ВСУ.
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