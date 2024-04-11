«Яндекс» представил «Алису» нового поколения. На основе YandexGPT

Компания «Яндекс» выпустила новую «Алису», которая умеет объяснять сложные понятия и явления, предлагать идеи и удерживать контекст беседыКак сообщает пресс-служба «Яндекса», новая «Алиса» уже доступна всем пользователям на основных устройствах и платформах.
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