Киев ударил по жилым домам в Каховском муниципальном округе: Есть жертвы и пострадавший

В результате удара Киева по Каховскому муниципальному округу есть жертвы и пострадавший.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате удара по жилым домам в Каховском муниципальном округе есть жертвы и пострадавший.
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