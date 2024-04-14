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Царьград

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Киев ударил по жилым домам в Каховском муниципальном округе: Есть жертвы и пострадавший

Киев ударил по жилым домам в Каховском муниципальном округе: Есть жертвы и пострадавший

В результате удара Киева по Каховскому муниципальному округу есть жертвы и пострадавший.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате удара по жилым домам в Каховском муниципальном округе есть жертвы и пострадавший.

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