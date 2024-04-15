Более 200 учреждений культуры примут участие в акции «Библионочь» в Москве

В ночь с 20 на 21 апреля в Москве состоится ежегодная акция «Библионочь», в которой примут участие больше 200 библиотек, культурных центров, музеев, детских школ искусств и других культурных учреждений города.
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