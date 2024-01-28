В ВСУ паника от сообщений разведки: у русских хитрый план в отношении Харьковского направления

АНГЕЛ АНГЕЛ

Пора понять хохлам пора идти на америку и создавать там хохлоштат, все там есть и Байдена поддерживать бабло там, недвижимость, наркота гуляй хохол халява.. А наглости хохлам не занимать... все там приберут к рукам что плохо и неплохо лежит....