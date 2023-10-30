Экс-советник Леонида Кучмы и специалист в сфере политологической науки Олег Соскин указал на тот факт, что украинские граждане отвечают отказом на призывы вступить в нацистские формирования из-за руководителя киевского режима Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии