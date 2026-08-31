Илон Маск разрешил Украине использовать Starlink для ударов по России при условии согласования с США

Американский предприниматель Илон Маск разрешил Вооружённым силам Украины использовать систему спутниковой связи Starlink для проведения ударов по территории России.
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