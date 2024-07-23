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Трамп назвал приятным разговор с Байденом после покушения

Трамп назвал приятным разговор с Байденом после покушения

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что телефонный разговор с нынешним главой государства Джо Байденом после покушения на республиканца в Пенсильвании был "очень приятным", Байден сказал, что Трампу повезло, что тот повернулся направо.

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