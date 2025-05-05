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Синоптики рассказали, какая погода ждет приморцев на предпраздничной неделе

Синоптики рассказали, какая погода ждет приморцев на предпраздничной неделе

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая, ФедералПресс. Погода в Приморье останется неустойчивой на наступившей неделе. По прогнозам синоптиков, в ближайшие двое суток – 6 и 7 мая – в Приморском крае сохранится переменчивая погода.

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