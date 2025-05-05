Синоптики рассказали, какая погода ждет приморцев на предпраздничной неделе

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая, ФедералПресс. Погода в Приморье останется неустойчивой на наступившей неделе. По прогнозам синоптиков, в ближайшие двое суток – 6 и 7 мая – в Приморском крае сохранится переменчивая погода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии