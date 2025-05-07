В Астрахани назначили дату Сабантуя

По традиции праздник окончания весенних полевых работ пройдет в селе Три Протока. Глава Приволжского района Дмитрий Мазаев поделился радостной новостью со своими подписчиками - астраханскому Сабантую быть.
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