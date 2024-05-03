Холодная встреча Блинкена в Китае и легализация нацизма на Украине: информационный хит-парад

Слово РЕДАКТОРА На этой неделе в нашем праздничном первомайском информационном хит-параде #всё_как_есть вновь посмотрим на отношение к украинским гражданам в ЕС, подсчитаем оговорки американского президента, послушаем здравомыслящих политиков из Австралии, ужаснёмся очередным переименованиям улиц практически на границе с Россией и узнаем, как принимали в Китае американского госсекретаря.