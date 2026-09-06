АдГ заставит Германию снова заговорить по-русски

В воскресенье жители немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт отправятся на избирательные участки, чтобы определить новый состав земельного парламента — ландтага.
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