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Актер Самойленко-старший заявил, что людям сейчас нужен развлекательный контент

Актер Самойленко-старший заявил, что людям сейчас нужен развлекательный контент

В самые тяжелые для страны времена люди все равно нуждались в искусстве. Даже во время Великой Отечественной войны они ходили в кино, театры и на концерты.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Ремейк всегда &quot;хуже&quot; оригинала... И не потому, что он - действительно так уж плох. Но потому, что - другие акценты, другие люди, другая энергетика, ОТЛИЧНАЯ ОТ ТОЙ, которая УЖЕ ЕСТЬ В ТЕБЕ... К тому же - ремейк - это всегда - ПЛАГИАТ, кто бы там что ни говорил... БОЙТЕСЬ СОЗДАВАТЬ РЕМЕЙКИ! (если вы думаете, что сделаете лучше), веселые потребители Государственных денег. Никакой БЛАГОДАРНОСТИ ОТ ЗРИТЕЛЕЙ НЕ ДОЖДЕТЕСЬ...
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