Актер Самойленко-старший заявил, что людям сейчас нужен развлекательный контент

Evgenija Palette

Ремейк всегда "хуже" оригинала... И не потому, что он - действительно так уж плох. Но потому, что - другие акценты, другие люди, другая энергетика, ОТЛИЧНАЯ ОТ ТОЙ, которая УЖЕ ЕСТЬ В ТЕБЕ... К тому же - ремейк - это всегда - ПЛАГИАТ, кто бы там что ни говорил... БОЙТЕСЬ СОЗДАВАТЬ РЕМЕЙКИ! (если вы думаете, что сделаете лучше), веселые потребители Государственных денег. Никакой БЛАГОДАРНОСТИ ОТ ЗРИТЕЛЕЙ НЕ ДОЖДЕТЕСЬ...