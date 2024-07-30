Девять стран Латинской Америки призвали к пересмотру выборов в Венесуэле

Правительства девяти латиноамериканских стран выразили обеспокоенность результатами выборов в Венесуэле, победителем которых, по итоговым заявлениям властей страны, стал действующий президент Николас Мадуро.
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