Журнал "КЛАУЗУРА"
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Журнал "КЛАУЗУРА"

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Александр Малышкин: Внутри эпохи, вне шаблона

Александр Малышкин: Внутри эпохи, вне шаблона

Незаслуженно забытый Александр Малышкин — один из самых своеобразных прозаиков советской эпохи, чьё творчество не укладывается в привычные идеологические схемы.

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