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Оказывается, знаменитый на весь мир Гордон Рамзи мечтал о другой профессии. Он стал поваром из-за одного случая

Оказывается, знаменитый на весь мир Гордон Рамзи мечтал о другой профессии. Он стал поваром из-за одного случая

Его подписал лучший клуб страны.Гордон Рамзи — один из самых известных поваров в мире. Шотландец владеет ресторанами в Париже, Токио, Сингапуре и Нью-Йорке.

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