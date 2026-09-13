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Контрафронт

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Нигерия: Несколько человек были убиты, ранены или похищены после того, как бандиты напали на общины...

Нигерия: Несколько человек были убиты, ранены или похищены после того, как бандиты напали на общины Дунья и Шадо в округе Куйелло, район местного самоуправления Бирнин-Гвари (LGA), штат Кадуна.

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