Инфекционист Неронов предостерег от сбора поврежденных грибов

Грибы стоит собирать только в экологически чистых местах, далеко от дорог и производств. Об этом любителей тихой охоты предупредил врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов в разговоре с сайтом «Известия».
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