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Защитник «Динамо» Лепский: «В «Спартак» никогда бы в жизни не перешел. В моем гардеробе даже нет красного»

Защитник «Динамо» Лепский: «В «Спартак» никогда бы в жизни не перешел. В моем гардеробе даже нет красного»

18-летний Лепский находится в системе «Динамо» с 2016 года, в сезоне-2023/24 он дебютировал за основную команду в РПЛ.

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