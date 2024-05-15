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Юрзинов о КХЛ: «Сезон прорыва российской молодежи. Только вратари – Набоков, Исаев, рядом юный Плешков. Надеюсь, послабление лимита не помешает»

– КХЛ в понедельник закрыла хоккейный сезон. Как его оцените? – Считаю, что это был замечательный хоккейный сезон, который назову сезоном прорыва российской молодежи.

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