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Важно! В Анапе запрет на купание на ВСЕХ пляжах: что случилось?

Важно! В Анапе запрет на купание на ВСЕХ пляжах: что случилось?

Как пояснили в мэрии города-курорта, такие меры приняты из-за шторма и сильного донного течения. Гостей и жителей Анапы призывают не рисковать – такие условия опасны для жизни.

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