Смертельное ДТП под Аргаяшом: водитель «Лады» погиб при столкновении с грузовиком

15 сентября около восьми часов вечера на 5-м километре дороги Кулуево — Яраткулова столкнулись два автомобиля, в результате чего погиб человек.
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