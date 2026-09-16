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Царьград

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Смертельное ДТП под Аргаяшом: водитель «Лады» погиб при столкновении с грузовиком

Смертельное ДТП под Аргаяшом: водитель «Лады» погиб при столкновении с грузовиком

15 сентября около восьми часов вечера на 5-м километре дороги Кулуево — Яраткулова столкнулись два автомобиля, в результате чего погиб человек.

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