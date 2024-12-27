НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Воронежские новости

1 подписчик

Владимир Ходырев потерял две позиции в рейтинге влиятельных людей Воронежской области

Владимир Ходырев потерял две позиции в рейтинге влиятельных людей Воронежской области

«Воронежские новости» продолжают третий сезон рейтинга самых влиятельных людей Воронежской области. Ежедневно до Нового года мы будем публиковать список людей, которые, по мнению наших экспертов, оказывают существенное влияние на жизнь в регионе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх