Невролог Чудинская рассказала о связи влюбленности и человеческого запаха

Многие люди уверены, что мгновенная симпатия — результат привлекательной внешности или харизмы. Врач-невролог клиники «Медицина» (АО, академика Ройтберга) Галина Чудинская рассказала, что немалую роль в этом процессе играет запах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии