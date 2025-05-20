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Невролог Чудинская рассказала о связи влюбленности и человеческого запаха

Невролог Чудинская рассказала о связи влюбленности и человеческого запаха

Многие люди уверены, что мгновенная симпатия — результат привлекательной внешности или харизмы. Врач-невролог клиники «Медицина» (АО, академика Ройтберга) Галина Чудинская рассказала, что немалую роль в этом процессе играет запах.

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