Невролог Чудинская рассказала о связи влюбленности и человеческого запаха

Новости внутренней и внешней политики в России

Многие люди уверены, что мгновенная симпатия — результат привлекательной внешности или харизмы. Врач-невролог клиники «Медицина» (АО, академика Ройтберга) Галина Чудинская рассказала, что немалую роль в этом процессе играет запах.