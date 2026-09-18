Киев призывает своих «партнёров» не признавать результаты выборов в Госдуму РФ Верховная рада Украины 17 сентября приняла обращение к парламентам и правительствам инос.
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Кто такой этот убогий, чтобы решать признавать или не признавать выборы? Кто он такой , убийца своего украинского народа?!!!!