«Нас пытаются стереть»: подавший в отставку комбат 47-й бригады ВСУ выступил с новыми обвинениями в адрес командования

На Украине продолжается скандал с подавшим накануне в отставку командиром одного из батальонов 47-й механизированной бригады ВСУ Александром Ширшиным с позывным «Магура», как он сам объяснил, из-за «дебильных приказов» украинских генералов.
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