За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 944 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Он
    Какой же он добротный кроссовер? Дерьмо с вариатором. Делают рекламу автомусопу. Его никто в Европе не покупает, так ...В России неожидан...
  • Maxim
    Рухнули китайцы, не Volvo..Продажи электромо...
  • Сергей Козлов
    Написал какую то херню для кого не понятноНазваны недостатк...

Названа средняя стоимость нового автомобиля в России

Названа средняя стоимость нового автомобиля в России

В феврале текущего года средняя стоимость нового автомобиля составила 2,98 млн рублей. За год интерес к новым машинам вырос на 24,7%, а их количество в продаже увеличилось на 45,5%, выяснили эксперты «Авито Авто», изучив интерес пользователей цифровой платформы и объем предложений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх