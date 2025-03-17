Названа средняя стоимость нового автомобиля в России

В феврале текущего года средняя стоимость нового автомобиля составила 2,98 млн рублей. За год интерес к новым машинам вырос на 24,7%, а их количество в продаже увеличилось на 45,5%, выяснили эксперты «Авито Авто», изучив интерес пользователей цифровой платформы и объем предложений.