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56-летняя киноактриса Джулия Робертс впервые за долгое время появилась на публике

Одна из известных голливудских актрис, Джулия Робертс, которой 56 лет, стала главным центром внимания на премьере нового триллера от Netflix с названием «Оставь мир позади», которая проходила в кинотеатре Curzon Mayfair.

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