56-летняя киноактриса Джулия Робертс впервые за долгое время появилась на публике

Одна из известных голливудских актрис, Джулия Робертс, которой 56 лет, стала главным центром внимания на премьере нового триллера от Netflix с названием «Оставь мир позади», которая проходила в кинотеатре Curzon Mayfair.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии