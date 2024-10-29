В окопах Курской области нашли инструкции ВСУ по работе британских танков

ВС России нашли в окопах Курской области инструкции ВСУ по работе Challenger 2 Российские военнослужащие нашли в окопах Курской области, откуда отступили Вооруженные силы Украины (ВСУ), инструкции по работе с британским танком Challenger 2.
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