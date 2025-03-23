Запуганы: близкие найденной на обочине модели не верят в версию полиции

Дубайская полиция огласила официальную версию инцидента с моделью Марией Ковальчук: девушка самостоятельно пришла на закрытую строительную площадку, там она упала с высоты и получила переломы и множественные ушибы.
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