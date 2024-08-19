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США опровергли факт обращения Британии за разрешением на применение ракет Storm Shadow по России

США опровергли факт обращения Британии за разрешением на применение ракет Storm Shadow по России

Никаких запретов США не накладывали, это внутреннее дело Лондона и Киева.

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