Перечень медицинских изделий, подлежащих маркировке, расширится

О проекте правительственного постановления, подготовленного Минпромторгом, предусматривающем значительное расширение списка новых медицинских изделий, которые в рамках эксперимента будут в обязательном порядке маркироваться, информирует vedomosti.
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