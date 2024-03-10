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Перечень медицинских изделий, подлежащих маркировке, расширится

Перечень медицинских изделий, подлежащих маркировке, расширится

О проекте правительственного постановления, подготовленного Минпромторгом, предусматривающем значительное расширение списка новых медицинских изделий, которые в рамках эксперимента будут в обязательном порядке маркироваться, информирует vedomosti.

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