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Мода и Шоу-бизнес

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Екатерина Варнава опубликовала видео в нижнем белье

Екатерина Варнава опубликовала видео в нижнем белье

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава показала видео в нижнем белье. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,5 миллиона подписчиков.

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