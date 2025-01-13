Екатерина Варнава опубликовала видео в нижнем белье

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава показала видео в нижнем белье. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,5 миллиона подписчиков.