Донбасс Сегодня

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Мужчина звонит доктору: — Доктор, у меня к вам просьба…

Мужчина звонит доктору: — Доктор, у меня к вам просьба…

Вовочка: — Мама, все в школе говорят, что я врун! — Вовочка, да ты ведь даже в школу не ходишь! — Папа, что такое паpадокс?— Hу, напpимеp, часы идут, когда лежат, и стоят, когда висят.

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