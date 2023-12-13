РЕН ТВ публикует уникальную запись голоса эвенского поэта Тарабукина

e.nlrs.ru/collections/1624 Ученые Северо-Восточного федерального университета (Якутия) оцифровали запись 1935 года с голосом поэта и основоположника эвенской младописьменной литературы Николая Тарабукина (1910-1950).
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