Пандора открывает ящик – а там пусто. Почему офшорный скандал выгоден России и русским

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаПандора открывает ящик – а там пусто. Почему офшорный скандал выгоден России и русским Древнегреческую мифическую девушку Пандору очень просили не открывать некий закрытый ящик, а может быть, сосуд.Вернуться к статье149НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор НеизвестноШкура продажная готовая оправдать все, лишь бы с барского стола что нибудь досталосьНиколай ТитовСогласен. К сожалению здесь масса авторов занята тем что бы лизнуть так лизнуть, иногда аж до печёнок!Николай Титов" Почему офшорный скандал выгоден России и русским" Неужели здесь есть те, кто этого не понимает! Исключительно потому, что теперь можно сказать : - Ну вот видите, у них то же так, а то коррупция-коррупция!!!!ВИВладимир ИвановДа не хрена там не пусто. Ну, русских, конечно, трудно чем-то удивить. Особенно коррупцией. Тут вы правы.Алексей ТанПотому что... из "русских" там, только инородцы, мимикрирующие под русских и натянувшие на себя русские одежды. И помните... не праведно заимевшие российский паспорт и Российское гражданство...не есть РУССКИЙ ИЛИ РУССКАЯ.VGVasily GolovНикакого скандала с офшорами и счетами Зеленского нет.Нашли музыканта и его счет- скандал.Он.видите,друг Путина. Скандал во всех СМИ.Радугин и не скрывал про счет в офшорах.Хотели найти счета Путина,но нашли там счет Радугина. Окружение Путина.Так не нашли счетов Путина.Скандал затих.Шумели почти год.Тут Зеленский и его друзья по 95 кварталу и КВН.Братья Шефир,Коломойский, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.Как компашка?Wladimir СоснинЕсли там есть российское высокопоставленное ворьё,то это обязательно спецслужбы запада сварганили. Ой прикольно однако и как знакомо!bianka БелаяНу чё, коммунист Грудинкин теперь привезёт денежки из офшора? Школку с бассейном в своём совхозике построит?Евгений НатесовWladimir Соснин трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...BBBriz BazelikПохоже, что "поиздержавшийся" Запад, решил открыть свою "мышеловку"?! Которую, так тщательно "маскировал" и к тому-же "дудочкой" заманивал. Давно ясно, что капиталист, - ничего так-просто не делает! Из всего ОН делает деньги (у них это заложено в генах и передаётся по наследству!) и ищет "глупых" (в финансовых делах и не посвящённых, в их "тайные дела западного мошенника"!), жадных карьеристов склонных к коррупции, эти (считай!), - ИХ "клиентура", которую со-временем, можно хорошо "пощипать". Видимо, сейчас это ВРЕМЯ и-настало, - капиталист - "в шоколаде", а НАШИ (с напыщенным высокомерием, "с чувством "исполненного долга" перед самим-собой, и с "чувством глубокого удовлетворения"!?), - остаются "при своих интересах"! Вот, примерно, такой "расклад жизни" ("восхождения" и "ниспадания"!?!) "сильных мира сего"!!!Александр ЗвонковДа уж, разогнались воровские баксы в Россию мешками везти. Российское ворьё самое изысканное во всех законах и упрячут свои мешки на такое "дно", что никто в жизни туда не донырнёт. Они только китайского крупнокалиберного боятся.Алла ДубининаПочему то пришло на ум одно- из рассказов про ЗК- когда осуществляли побег трое прихватывали еще одного, что б его потом съесть. А он то думал они его подняли на свой уровень...Руслан БаратовВырождаются мелкобриты, слабеют умом. А за то, что помогают вернуть непосильно награбленное бабло отдельное спасибо.СБСергей БунцовБритания создала как будто приличные правила для отношения с миров, но только в свою пользу!Комментировать
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