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Калужские новости

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В Москве «Родина-2» начинает матч с «Калугой»:: составы команд

В Москве «Родина-2» начинает матч с «Калугой»:: составы команд

Матч начнется в 17:00 на стадионе «Родина», представляем составы команд.В Москве на стадионе «Родина» начинается матч 12-го тура Второй лиги по футболу (дивизион А, "золото"), в котором местная «Родина-2» встречается с «Калугой».

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