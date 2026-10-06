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МОСИНФОРМ

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Финал «Абилимпикса», выставка учеников Рембрандта и Всемирная неделя космоса: чем заняться 6 октября в Москве

Финал «Абилимпикса», выставка учеников Рембрандта и Всемирная неделя космоса: чем заняться 6 октября в Москве

— Побывать на финале Московского чемпионата «Абилимпикс» в центре «Профессии будущего» в Печатниках; — Сходить на выставку «Вновь опознанная картина учеников Рембрандта» в Пушкинском музее — открытие; — Посетить экскурсию «Архитектурная симфония ВДНХ» ко Всемирному дню архитектуры — в 13:00; — Заглянуть на экскурсию «Шутки о космосе» в Центре «Космонавтика и авиация» — в 18:00; — Послушать лекцию «Нарисованные звёзды» в ИМК «Буран» — в 18:20; — Посетить вебинар «Как выбраться из кредитов» в центре «Моя работа» — о погашении задолженности и защите прав заёмщика.

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