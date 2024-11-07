Посетитель ресторана заплатил за ужин 570 тысяч рублей и исчез

В Таиланде посетитель случайно заплатил за обычный ужин 570 тысяч рублей В Таиланде сотрудники ресторана разыскивают посетителя, который случайно заплатил за обычный ужин 200 тысяч батов (571,5 тысячи рублей) вместо двух тысяч батов (5,7 тысячи рублей) и исчез.