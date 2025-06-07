Спикер Государственной думы Вячеслав Володин адресовал обращение руководителю немецкого бундестага и лидерам пяти главных политических фракций парламента Германии, уведомив их об отправке документов, которые позволят беспристрастно оценить атаки и террористические акты киевского режима в российских городах.
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