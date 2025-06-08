Стало известно, что за беспилотники пролетели вечером над Брянском

«Новости Брянска» узнали, что за беспилотники встревожили жителей областного центра вечером 8 июня.«Новости Брянска» уточнили в службе доверия МЧС, что за беспилотники встревожили жителей областного центра вечером 8 июня.
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