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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Стало известно, что за беспилотники пролетели вечером над Брянском

Стало известно, что за беспилотники пролетели вечером над Брянском

«Новости Брянска» узнали, что за беспилотники встревожили жителей областного центра вечером 8 июня.«Новости Брянска» уточнили в службе доверия МЧС, что за беспилотники встревожили жителей областного центра вечером 8 июня.

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