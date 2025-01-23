Кино: 10 самых зрелищных и увлекательных фильмов 2024 года, покоривших Россию и мир

2024 год в мире кино оказался богат на события и сенсации. На экраны вышли фильмы, которые не только покорили зрителей, но и стали абсолютными рекордсменами по кассовым сборам, причём в верхние строчки рейтингов попали не только игровые, но и мультипликационные ленты.