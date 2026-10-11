"Вокруг Булгакова": кирпич и масло – диалог о предопределённости и свободе воли

"Как же может управлять человек, если он не только лишён возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день?" – ключевая, пожалуй, мысль Воланда во время диалога о свободе воли на Патриарших .
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