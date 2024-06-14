Эффект ботокса обеспечен: эти продукты вернут молодость коже всего за месяц

С возрастом кожа обвисает, волосы становятся безжизненными и тонкими, а мышцы теряют силу. Многие думают, что сохранить сияние кожи, здоровье и густоту волос в более позднем возрасте будет невозможно, и обращаются к процедурам ботокса.
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